VistaNews.ru


В Чикаго обнажённый мужчина пытался дать наркотики ребёнку

Сегодня, 11:53

В Чикаго обнажённый мужчина сильно перепугал женщину, которая забрала детей из школы в Рейвенсвуде, Квинслед. Он принимал наркотические вещества прямо на улице, а потом пытался дать героин ребёнку, которому было всего 5 лет, как сообщает HotGeo.

 Инцидент произошёл 3 февраля в 4 вечера. Местная жительница, проходя мимо одного из припаркованных автомобилей, забеспокоилась, заметив в окне явно встревоженного чем-то мужчину. Она хотела спросить, чем ему можно помочь, не заметив, что в то время он вводил себе наркотические вещества. Неожиданно индивидуум выскочил из авто и, будучи полностью обнажённым, начал бегать туда-сюда.

Его удалось задержать через два часа, когда мужчина протянул пакет, в котором был героин, ребёнку 5 лет. Кем он является, в настоящее время не установлено. В машине документов не было обнаружено. Об индивидууме известно, что ему в пределах 55 лет, он седой, а единственная одежда, найденная в авто – рубашка.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.