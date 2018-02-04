В Чикаго обнажённый мужчина пытался дать наркотики ребёнку

Сегодня, 11:53

В Чикаго обнажённый мужчина сильно перепугал женщину, которая забрала детей из школы в Рейвенсвуде, Квинслед. Он принимал наркотические вещества прямо на улице, а потом пытался дать героин ребёнку, которому было всего 5 лет, как сообщает HotGeo.

Инцидент произошёл 3 февраля в 4 вечера. Местная жительница, проходя мимо одного из припаркованных автомобилей, забеспокоилась, заметив в окне явно встревоженного чем-то мужчину. Она хотела спросить, чем ему можно помочь, не заметив, что в то время он вводил себе наркотические вещества. Неожиданно индивидуум выскочил из авто и, будучи полностью обнажённым, начал бегать туда-сюда.

Его удалось задержать через два часа, когда мужчина протянул пакет, в котором был героин, ребёнку 5 лет. Кем он является, в настоящее время не установлено. В машине документов не было обнаружено. Об индивидууме известно, что ему в пределах 55 лет, он седой, а единственная одежда, найденная в авто – рубашка.