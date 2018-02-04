В Твери желающие прокатились на необычном внедорожнике

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В Твери все желающие прокатились на необычном внедорожнике, вес которого составлял полторы тонны. Его испытания проводились на льду, который плотно покрыл Константиновский карьер.

Именно в этом районе состоялся тест-драйв новой амфибии, созданной компанией Sherp. Местные журналисты не преминули воспользоваться данной возможностью. После этого они уже разместили в Сети восхищенные комментарии.

Прокатившись на новом внедорожнике и, увидев все его возможности, они уже сочли данную машину уникальной.

Автомобиль был создан Алексеем Гаргашьяном, конструктором из Петербурга. Он трудился над данным автомобилем с 2012 года.

В итоге, его машина стала иметь две версии. Одна из них стала в стандартной стальной модификации. Другая, получилась более выносливой и проходимой. Её корпус выполнен из алюминия.

Как отмечают эксперты, у данного авто отличные показатели маневренности и проходимости. Этот внедорожник может преодолеть не только препятствия на земле. Амфибия способна форсировать и водные преграды.

Данная модель может заинтересовать тех, кто любят охоту и рыбалку в экстремальных условиях. И, при этом, комфортно себя чувствовать.