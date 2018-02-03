Водолазы нашли на дне Дона 19 термометров

Вчера, 23:54

Девятнадцать термометров с речного дна вытащили водолазы из Дона в районе Волгодонска Ростовской области.

В субботу, 3 февраля, в городское отделение МЧС поступила информация от местной жительницы о том, что она обнаружила на речном берегу два ртутных термометра, выброшенных волной на берег. Аквалангисты поисковой группы оперативно прибыли на место и работали почти девять часов.

За это время подводники погружались двенадцать раз, обследовав речное дно площадью более пяти тысяч квадратных метров. Отдельные участки реки дублировались поисковиками. Водолазы вытащили из илистого дна еще девятнадцать ртутных термометров. Чтобы окончательно удостовериться в отсутствии опасных находок, они провели обследование выше и ниже по течению Дона на двести пятьдесят метров. Больше термометров обнаружить не удалось.