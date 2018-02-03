VistaNews.ru


Движение трамваев на востоке Москвы приостановлено из-за падения дерев

Вчера, 23:22

Движение трамваев на востоке Москвы пришлось приостановить из-за падения дерева на узел контактной сети.

 Старый клен не выдержал снеговой нагрузки, и дерево упало на скопление проводов, повредив распределительный щит. Это произошло на углу Измайловского проспекта и Главной аллеи одноименного парка.

Нужно отдать должное оперативным действиям диспетчеров «Мосгортранса», которые разгрузили пассажиропоток на востоке столицы увеличением количества маршрутных такси и рейсовых автобусов. К месту происшествия выслали две аварийные бригады, которые занимаются ликвидацией последствий аварии.

Снегопады в Москве нанесли урон автовладельцам. На сайте службы автодорог столицы ранее сообщалось, что упавшие под тяжестью обледеневшего снега деревья, повредили четыре частных авто. Мэр Сергей Собянин призвал москвичей быть предельно осторожными и не парковать автомобили вблизи деревьев.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.