Движение трамваев на востоке Москвы приостановлено из-за падения дерев

Вчера, 23:22

Движение трамваев на востоке Москвы пришлось приостановить из-за падения дерева на узел контактной сети.

Старый клен не выдержал снеговой нагрузки, и дерево упало на скопление проводов, повредив распределительный щит. Это произошло на углу Измайловского проспекта и Главной аллеи одноименного парка.

Нужно отдать должное оперативным действиям диспетчеров «Мосгортранса», которые разгрузили пассажиропоток на востоке столицы увеличением количества маршрутных такси и рейсовых автобусов. К месту происшествия выслали две аварийные бригады, которые занимаются ликвидацией последствий аварии.

Снегопады в Москве нанесли урон автовладельцам. На сайте службы автодорог столицы ранее сообщалось, что упавшие под тяжестью обледеневшего снега деревья, повредили четыре частных авто. Мэр Сергей Собянин призвал москвичей быть предельно осторожными и не парковать автомобили вблизи деревьев.