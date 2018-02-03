Жители жалуются на тонны отходов, попадающих в реку Дон

Вчера, 21:06

В Донском жители жалуются на отходы, которые впадают в реку Дон, и создают экологическую проблему в округе.

Первый раз в 2015-м году жители заметили, что в двух колодцах поднялся уровень канализации, а из-за трещины, появившейся в одном из бетонных отстойников, жидкость заливала ближайшую территорию. Аварийная служба решила эту проблему тем, что стала переливать отходы в реку Дон. В колодцах канализации не стало, но местность была наполнена ею.

В 2017 году появилось опасение, что сточные воды могут попасть в водоносный горизонт и загрязнят колодцы. Осенью 2017 года загрязненная отходами площадь увеличилась, и подступила к дороге. Жители решили активно поднимать этот вопрос на всех собраниях.

На данный момент производятся пуско-наладочные работы. Есть цель построить новые водоотведения, к которым будут подключены современные модули, а сточные воды станут принимать вод большего объема.