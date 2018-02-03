Под Ростовом цистерна и вагон потерпели крушение

Вчера, 20:25

Под Ростовом спасатели были подняты по тревоге в субботу днем. Неподалеку от станции Батайской на железнодорожных путях произошло крушение цистерны с неизвестной пока жидкостью внутри и товарного вагона, перевозящего зерно.

Как сообщают источники в Батайске, цистерна с неизвестным пока содержимым, транспортировалась локомотивом в тупик железнодорожной станции. В это же время, по тем же путям на встречном направлении двигался состав с зерном и другой сельскохозяйственной продукцией. Произошло столкновение, при котором цистерна и вагон с зерном сошли с рельсов.

По предварительным сведениям, жертв и пострадавших не было. Аварийные бригады в течение двух часов поставили вагоны на рельсы, после чего движение грузовых составов было возобновлено. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты технической экспертизы, которые назовут вероятных виновных в чрезвычайном происшествии. Опрашивается руководство станции.