VistaNews.ru


Стая собак напала в Смоленске на девушку

Вчера, 20:13

Стая бродячих псов напала на девушку в Смоленске. Все произошло среди белого дня на одной из центральных улиц города. Голодные животные встретили студентку в районе универсального магазина, откуда она возвращалась с покупками.

 Неизвестно, чем бы окончилось происшествие, но у девушки в пакете оказался кусок колбасы, который разрешил проблему. Пока псы делили пищу, смолянка убежала из опасной подворотни. Ранее, многие жители губернского центра жаловались на рост численности бездомных собак, которые в холодные дни буквально терроризируют одиноких горожан.

У животных давно сложилась отработанная тактика нападений на одиноких прохожих. Жертвами безнадзорных стай становятся старики, женщины и подростки.

Недавно Смоленская мэрия посвятила вопросу контролирования численности бездомных животных специальное заседание исполкома.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.