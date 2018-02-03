Стая собак напала в Смоленске на девушку

Вчера, 20:13

Стая бродячих псов напала на девушку в Смоленске. Все произошло среди белого дня на одной из центральных улиц города. Голодные животные встретили студентку в районе универсального магазина, откуда она возвращалась с покупками.

Неизвестно, чем бы окончилось происшествие, но у девушки в пакете оказался кусок колбасы, который разрешил проблему. Пока псы делили пищу, смолянка убежала из опасной подворотни. Ранее, многие жители губернского центра жаловались на рост численности бездомных собак, которые в холодные дни буквально терроризируют одиноких горожан.

У животных давно сложилась отработанная тактика нападений на одиноких прохожих. Жертвами безнадзорных стай становятся старики, женщины и подростки.

Недавно Смоленская мэрия посвятила вопросу контролирования численности бездомных животных специальное заседание исполкома.