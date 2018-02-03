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Под Кировском при сходе лавины погиб экстремал

Вчера, 19:13

Под Кировском при сходе лавины в Апатитах погиб молодой человек, занимающийся экстремальными видами спорта. Это произошло на глазах его друзей, предпочитавших такой же вид отдыха.

 ЧП случилось сегодня. Лавина неожиданно сошла по склону горы Юкспорр рядом с Хибиногорским женским монастырём. Спасатели получили сигнал об этом в 16:08, но помочь пострадавшему уже ничем не смогли.

Сообщение о том, что их приятеля «похоронила» неожиданная снежная лавина, сделали двое его друзей, ставших очевидцами случившейся в горах трагедии.

Тело мужчины спасатели смогли обнаружить менее, чем через полчаса после прибытия к месту инцидента. К сожалению, оно уже было бездыханным.

Сообщение сделано пресс-центром регионального СК. Проинформировано, что сноубордисту было 20 лет. Ранее он также увлекался катанием на снегоходах и местом его рождения было Заполярье.


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