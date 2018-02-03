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В Подольске парапет оторвался от крыши и побил стекла на балконах

Вчера, 19:15

31 января в Подольске парапет оторвался от многоэтажного дома и повис, попутно побивая стекла на балконах. Управляющая компания не в силах отремонтировать парапет вот уже четвертый день подряд.

 Четвертый день к ряду опасный парапет свисает с крыши, почти доставая до земли, создавая угрозу для жильцов дома. Управляющая сторона дает обещание, что устранит опасность, но, по словам жителей многоэтажки, подобные обещания поступали еще с первого дня поломки.

3 февраля рабочие взяли ключи для входа на крышу, чтобы устранять неисправность. О том, что работа окончена, информации нет.


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