VistaNews.ru


В Калининграде дети помогли поймать грабителей

Вчера, 18:33

В Калининграде при помощи детей нашли квартирных грабителей. В результате обыска у злоумышленников нашли янтарь весом 13 килограммов и 2 килограмма изделий из янтаря, а также предметы, предназначенные для взлома дверных замков.

Управление псковского отделения МВД обещает поощрить детей за полезную помощь. В полицию заявил сосед квартиры, которого хотели ограбить. По его словам, соседи попросили присмотреть за квартирой. Мужчина услышал шорох за стеной, и понял, что внутри кто-то есть. После вызвал полицию и задержал дверь, чтобы воры не смогли убежать. Но те выскочили наружу через окно и убежали. Их видели дети и показали полиции в какую сторону убежали грабители. Через некоторое время их удалось задержать.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.