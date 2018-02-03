В Калининграде дети помогли поймать грабителей

Вчера, 18:33

В Калининграде при помощи детей нашли квартирных грабителей. В результате обыска у злоумышленников нашли янтарь весом 13 килограммов и 2 килограмма изделий из янтаря, а также предметы, предназначенные для взлома дверных замков.

Управление псковского отделения МВД обещает поощрить детей за полезную помощь. В полицию заявил сосед квартиры, которого хотели ограбить. По его словам, соседи попросили присмотреть за квартирой. Мужчина услышал шорох за стеной, и понял, что внутри кто-то есть. После вызвал полицию и задержал дверь, чтобы воры не смогли убежать. Но те выскочили наружу через окно и убежали. Их видели дети и показали полиции в какую сторону убежали грабители. Через некоторое время их удалось задержать.