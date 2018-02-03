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Мальчик пострадал при обрушении с крыши пласта снега в Москве

Вчера, 18:51

В Москве мальчик в возрасте девяти лет пострадал, когда на него с крыши упал большой пласт снега на улице Новочерёмушкинской № 23. Известно, что снежная глыба обрушилась с высоты 15-этажного дома.

 Медицинские работники госпитализировали девятилетнего ребенка, прибыв на вызов по адресу на улицу Новочерёмушкинскую. По информации очевидцев снежный пласт упал с высоты 15 этажа и привалил внизу стоящего ребенка. По факту чрезвычайного происшествия проводится расследование. В ситуации будут расследованы все нюансы, и виновные будут нести ответственность за трагедию. О состоянии здоровья ребенка данных нет.

К слову, в Архангельске ледяная глыба-убийца снесла козырек подъезда. Целым и здоровым повезло остаться мужчине на входе в подъезд. Спасатели МЧС ликвидировали последствия падения ледышки.


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