Жители Чувашии похитили деньги в женском монастыре

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Жители Чувашии своровали деньги в женском монастыре в городе Цивильск. Ими оказались 29-летний ранее судимый горожанин и 19-летняя девушка.

Воры выбили замок и таким образом забрали из бокса пожертвования в размере десять тысяч рублей. Об этом стало известно из источников МВД. Обвиняемых задержали сотрудники полиции. В их адрес открыто уголовное делопроизводство статьи "Кража". "Инцидент имел место примерно в восемь часов вечера. Два человека совершили кражу из храма. Они взяли деньги и скрылись с места преступления", прокомментировали в ведомстве МВД. В результате совершённых действий нарушителям грозит до пяти лет тюрьмы.