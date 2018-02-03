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В Ижевске пьяный подросток напал на киоск с ножом

Сегодня, 17:58

В Ижевске правоохранители задержали 17-летнего пьяного подростка. Причиной стало подозрение в нападении на киоск с ножом. По факту проводится проверка, подтвержден факт хищения 12 тыс. рублей.

 МВД по республике информирует о задержании подростка. Парню инкриминируют разбойное нападение на киоск с использованием холодного оружия. Пьяный молодой человек зашел в торговую точку, которая располагалась на остановке общественного транспорта. Нарушителя задержали до выяснения обстоятельств.

Известно, что инцидент произошел на улице Бабушкина. По факту проводится проверка.

К слову, СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело против подростка, который подозревается в убийстве с разбоем. Жертвой мальчика стала 54-летняя женщина-почтальон. Тело было спрятано в снежном сугробе, а 35 тыс. рублей мальчик забрал из сумки жертвы и скрылся.


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