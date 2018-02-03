В Ставрополе рушится крыша общежития

Сегодня, 17:39

В Ставрополе, по улице Туапсинской пронеслась беда: в одном общежитии валится крыша, кирпичи падают просто на площадку перед домом. Пострадавших пока нет.

Взволнованные жильцы вызвали оперативные службы, они сейчас решают, что делать дальше, либо эвакуировать всех проживающих, либо быстро укреплять аварийный участок. В этой пятиэтажке около 200 комнат. Последний капитальный ремонт был проведен около 30 лет назад, а самому общежитию больше полувека. Тут проживают семьи с детьми, и пенсионеры. Раньше это здание служило прибежищем для Министерства обороны РФ, но когда его сняли с военного ведомства, город не стал брать здание в свой оборот. Этим и объясняется такая аварийная ситуация, связанная с дроблением крыши.

Специалисты намереваются как можно скорее решить эту проблему, не создавая дискомфорта жильцам.