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В Челябинске башенный кран упал на автомобиль

Сегодня, 17:19

3 февраля в Челябинске башенный кран упал на автомобиль, в котором сидел водитель.

 Произошло это в Челябинске на Университетской Набережной, в микрорайоне Академ Риверсайд. Именно там строительная конструкция по неизвестным причинам свалилась прямо на Lada Priora, которая стояла на парковке, - об этом сообщили очевидцы событий, которые также указали на то, что в автомобиле сидел водитель. К счастью, он не пострадал, ущерб был нанесен лишь задней части машины, выбиты стекла. Никакой подробной информации о происшествии нет, на месте ЧП работает полиция.


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