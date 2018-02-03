VistaNews.ru


В Воронеже умер известный радиоведущий

Сегодня, 17:00

В Воронеже 3 февраля умер известный радиоведущий, не начав эфир. Преположительно, смерть настигла Михаила Сергеева по причине пневмонии. В декабре прошлого года он достиг рубежа в 48 лет.

Прощаться с Михаилом будут 5 февраля. Похороны пройдут на Юго-Зпадном кладбище. Известно, что он был отличным продюсером, промоутером, музыкантом и аранжировщиком. Кроме этого занимал нишу одного из самых востребованных диджеев. В этой области работал начиная с 1992 года. Всегда был в списке ста лучших диджеев страны. Также Сергеев принимал активное участие в известном фестивале "Kazantip." В 2006 году попал в книгу рекордов данного фестиваля, как исполнитель самого длинного сэта он играл музыку без паузы с 8:00 до 15:00. Работал в эфире многих площадок радио. Dfm стало последним местом его работы.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.