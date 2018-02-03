В Воронеже умер известный радиоведущий

Сегодня, 17:00

В Воронеже 3 февраля умер известный радиоведущий, не начав эфир. Преположительно, смерть настигла Михаила Сергеева по причине пневмонии. В декабре прошлого года он достиг рубежа в 48 лет.

Прощаться с Михаилом будут 5 февраля. Похороны пройдут на Юго-Зпадном кладбище. Известно, что он был отличным продюсером, промоутером, музыкантом и аранжировщиком. Кроме этого занимал нишу одного из самых востребованных диджеев. В этой области работал начиная с 1992 года. Всегда был в списке ста лучших диджеев страны. Также Сергеев принимал активное участие в известном фестивале "Kazantip." В 2006 году попал в книгу рекордов данного фестиваля, как исполнитель самого длинного сэта он играл музыку без паузы с 8:00 до 15:00. Работал в эфире многих площадок радио. Dfm стало последним местом его работы.