В Москве на станции метро "Кунцевская" воспламенился контактный рельс

Сегодня, 16:43

В Москве на станции метро "Кунцевская" произошло загорание контактного рельса. Состав был приостановлен для высадки пассажиров, находящихся в салоне.

В результате данного происшествия пострадавших нет. Загоревшийся предмет потушили непосредственно работники станции при помощи штатных огнетушителей. На место происшествия немедленно явилась пожарная охрана. В социальной сети Twitter в сообществе московского метрополитена появилось сообщение о том, что на западном участке Филевской линии был увеличен интервал. На данный момент движение транспорта восстановлено в рамки графика.