Оренбурженка с опухолью мозга не может пройти МРТ

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В Оренбурге в детском отделении онкодиспансера не рабочий аппарат МРТ. Об этом стало известно от матери больного ребенка, который проходит лечение с 2015 года. Так, девочка с опухолью головного мозга не имеет возможности пройти назначенное 22 января МРТ.

Жалоба на работу детского отделения оренбургского онкодиспансера попала к губернатору Юрию Александровичу Бергу.

Эту «бумагу» чиновник разместил на своей странице в соцсети, убрав имя и фамилию заявительницы. С документа понятно, что транспортировать больную девочку с опухолью головного мозга не возможно и неудобно.

Однако на данный момент вмешались в ситуацию представители Минздрава. Согласно данному ответу, вопрос находится в компетенции Минздрава, однако его решение по финансовому фактору остается нерешенным. При выделении средств из бюджета будет закуплено современное оборудование последнего поколения. На данный момент ситуация остается прежней, поскольку конкретной даты починки старого или покупки нового МРТ-аппарата нет.