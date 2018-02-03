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В Казани на хоккейной площадке задержали и положили на землю 30 человек

Сегодня, 15:34

В Казани правоохранители провели масштабное задержание. Стало известно, что полицейские задержали и положили на землю 30 человек. Инцидент на хоккейной площадке попал на видеокамеры очевидцев.

 В Казани правоохранительные органы провели серьезную операцию по задержанию людей. Так, очевидцы сообщают о задержании 30 человек на хоккейной площадке в городе.

Причин официально нет, поскольку ситуация остается секретной до выяснения обстоятельств происшествия. Видео инцидента попало в сеть и активно обсуждается юзерами. Пользователи Интернета предполагают, что таким способом могут быть задержаны криминальные авторитеты и группировки.


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