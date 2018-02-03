В Петербурге бульдозер раздавил 20-летнего парня

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В Санкт-Петербурге бульдозер раздавил 20-летнего молодого человека. Инцидент произошёл на территории ТЭЦ.

В сообщении указано, что несчастный случай произошёл 2 февраля в Юго-Западной части ТЭЦ. Водитель тяжёлого транспортного средства сдавал назад, не заметив при этом 20-летнего молодого человека. Бульдозер переехал парня. Ему в срочном порядке вызвали машину скорой помощи и экстренно госпитализировали в местное медицинское учреждение. Несколько часов медики боролись за его жизнь, однако через несколько часов из-за серьёзных травм он скончался.

Сейчас делом занимаются сотрудники силовых структур. Уже в ближайшее время следователи установят всю хронологию событий, повлекших за собой смерть 20-летнего парня.