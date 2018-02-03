В Москве россиянка ищет пропавшего уроженца Нигерии

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В Москве проводятся поиски 44-летнего уроженца Нигерии. Поводом для поиска стало заявление 41-летней супруги пропавшего. Россиянка сообщила, что муж отправился в столицу на заработки и устроился в «Бургер кинг». Связь оборвалась 21 января.

Правоохранители Питера и Москвы проводят совместную операцию по поиску пропавшего нигерийца. По версии следствия мужчина покинул собственную квартиру 30 декабря прошлого года и поехал в столицу. Цель поездки – заработать денег.

Известно, что мужчина смог устроится в «Бургер кинг». Однако 21 января связь с ним прервалась. По заявлению россиянки проводится проверка.

К слову, во Владикавказе пропали сестры-близнецы. Полиция проводит проверку по факту.