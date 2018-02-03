В Каменском районе вторую неделю кипяток из теплотрассы заливает дома

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В Каменском районе вторую неделю затапливает жилые дома кипяток из повреждённой теплотрассы. В посёлке Позариха жители страдают от халатности коммунальных служб.

По улице механизаторов зафиксирован порыв, но устранить собственноручно поломку сотрудники теплосети, как это стало ясно, не могут. Одна из жительниц дома 17 рассказывает, что трубы ломались ещё год назад, но это не заставило ремонтников предпринять какие-либо действия. Коммунальщики не произвели замену ржавого трубопровода. "Помнится, приехали работники, выкопали, поменяли хомуты и снова закопали. Первоначально, мне сообщили, что проблема именно у меня. Я купила трубы, мне всё заменили, а потом оказалось, что проблема с их стороны. Летом же никакой ремонт не производился. Так всегда, пока не польётся вода, никто и пальцем не пошевелит", рассказала одна из жительниц села.