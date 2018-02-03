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В Татарстане из-за нападения собаки мужчина лишился руки. Медикам пришлось ампутировать верхнюю конечность пострадавшему.

В сообщении МВД по РТ указывается, что инцидент произошёл 29 января в городе Бугульмы. На 29-летнего мужчину набросилась собака, которую на него умышленно натравил безработный знакомый. Из-за полученных серьёзных травм мужчину экстренно госпитализировали. Медикам не удалось сохранить руку, так как было множество рваных ран, конечность пришлось ампутировать.

Безработный подозреваемый уже задержан. Ему выдвинули обвинения и возбудили дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Он находится под арестом. Уже в ближайшее время по делу состоится судебное заседание.