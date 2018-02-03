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В Саратове на лыжне школьница получила обморожение

Сегодня, 14:25

В Саратове зарегистрировано обморожение школьницы. Так, 3 февраля девочка потеряла чувствительность конечностей на лыжне. Причиной стал перенос соревнований с 10:00 на 12:30.

 Девочка стала заложницей ситуации во время проведения соревнований по лыжному спорту в Саратове. Поскольку время выступления команды было смещено на два с половиной часа от предполагаемого, то ребенок получил обморожение. Пострадавшая школьница обратилась за помощью к физруку и отметила, что не ощущает рук и ног. После девочку завели в теплое помещение и напоили теплым чаем.

Медики не отслеживали состояние пострадавшей. Участия в соревнованиях она принимать не стала.

На этом саратовская лыжня не закончилась мирно, поскольку стало известно о драке между родителями детей за лавочку для переодевания юных спортсменов. Такие ситуации стали доказательством отсутствия возможности у стадиона принять всех участников лыжни. Официальных комментариев от руководства стадиона нет.


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