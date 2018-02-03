В ДНС при пожаре внутри здания закрыли молодого человека

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Молодой человек погиб при пожаре в ДНС из-за закупоренности изнутри помещения. "Вконтакте" на протяжение дня ведутся бурные обсуждения в известном сообществе "Аноним 03". Скорее всего, авторы этих записей это родственники погибшего в Улан-Удэ парня в помещении магазина.

"В первый день февраля в результате пожара в ДНС погиб наш сын, брат и друг в одном лице Максим", написано в сообщении. Многие люди полагают, причина гибели не в несчастном случае, а собственно, в халатности спасателей: "Максим был мастером на все руки, он планировал за два дня покрасить стены. Он вызвался на подработку и согласился на то, что его закроет изнутри девушка-кассир. После этого она должна прийти в 22:00 и открыть двери. Соответственно у него не было ключей. Даже главный вход был закрыт, а окон и восе не было. Страшно подумать, что он чувствовал, метаясь в безнадёжности".

Родные уверены, что пожарные были введены в курс дела, что внутри есть человек. Тем не менее, они это отрицают. Парень сам им позвонил и сообщил об опасности. Кроме того, сотрудница с ключами предупредила о том же. Спасатели попросту не пустили родителей во время пожара. В сообщении говорится что умершее тело вынесли только спустя полтора часа и положили на снег. Парня спасти не удалось.