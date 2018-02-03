В Нижнем Новгороде дрифтеры устроили развлечение у стен Кремля

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В Нижнем Новгороде местные дрифтеры устроили развлечение прямо около стен Кремля. Очевидцам удалось заснять происходящее на видео и опубликовать на хостинге YouTube.

Лихачи устроили настоящий экшн прямо около главного административного здания Нижнего Новгорода. Отмечается, что дрифтеры катались довольно долго, исполняя различные трюки, но сотрудники ГИБДД почему-то на этот инцидент внимания не обратили. В соцсетях сейчас бурно обсуждают сложившуюся ситуацию. У местных пользователей этот факт вызывает лишь недоумение. Горожане возмущаются, почему на улицах города позволяют людям дрифтовать, да ещё и у стен Кремля.

В ГИБДД заявили, что этот инцидент в очередной раз доказывает неуважение местных жителей к другим участникам дорожного движения.