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В Орле в зоомагазинах продавали лекарства без лицензии

Сегодня, 13:47

В Орле в зоомагазинах хозяевам животных продавали ветлекарства, не имея на это соответствующей лицензии. Это касается сети «ZooLand».

 В ней не имели лицензии, позволяющей осуществлять продажу лекарственных препаратов для ветеринарного лечения.

Информация об отсутствии у этой компании документа, позволяющего осуществлять фармацевтическую деятельность, предоставил региональный Россельхознадзор.

В то же время предпринимательница Гусарова А.И. получила по решению арбитражного суда лишь предупреждение.

О качестве лекарств, продававшихся в «ZooLand», информация отсутствует.


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