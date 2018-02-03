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Донская прокуратура принудительно отправила лечиться больную туберкулезом

Сегодня, 13:54

Прокуратура обязала больную открытой формой туберкулеза женщину, принудительно лечится. Такое исковое требование прокурора было удовлетворено против жительницы Каменск-Шахтинска.

 Больная открытой формой туберкулеза будет направлена на получение медикаментозного лечения в противотуберкулезный диспансер. Такое постановление приняла донская прокуратура. Известно, что женщина стала очагом распространения заболевания, однако предпринимать меры по лечению отказывалась.

На данный момент, решение не вступило в законную силу. Информацию предоставили в пресс-службе донской прокуратуры. Главным фактором заражения является воздушно-капельный путь, через который здоровый человек может вдохнуть палочки Коха от больного туберкулезом.


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