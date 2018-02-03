В Ставрополе «шутник» высыпал муку на посетителя McDonald’s

Сегодня, 13:39

В социальных сетях жители Ставрополя широко обсуждают опубликованное видео, на котором их земляк в маске под камеру обсыпает мукой ничего не подозревающего посетителя местного McDonald’s. Подавляющее большинство обозначило запечатленную «шутку», как проявление дебилизма.

Именно проявлением дебилизма в последней его стадии, охарактеризовали пользователи социальных сетей акцию людей, по непонятной причине называющих себя пранкерами. На кадрах видно, как некий молодой человек, предусмотрительно натянув маску, открывает пачку муки и подбежав к посетителю кафе, разговаривающему по телефону, высыпает содержимое ему на голову.

После чего «веселые ребята» быстро ретируются, не ожидая реакции жертвы «розыгрыша». Пользователи написали множество возмущенных постов, хотя некоторые предположили, что все происходило по единому сценарию и с согласия жертвы. Напомним, сегодня и в смоленском ресторане McDonald’s на посетителей напал агрессивный полуголый гражданин, устроивший дебош в помещении.