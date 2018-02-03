VistaNews.ru


В Петербурге погиб оппозиционер участник протестных акций

Сегодня, 13:16

В Петербурге нашли тело 53-летнего оппозиционера. Активный участник акций протеста пострадал в результате пьяной драки. Предположительный виновник гибели Константина Синицина задержан и находится в СИЗО.

 В Петербурге задержан 44-летний подозреваемый в убийстве оппозиционера Константина Синицина. Мужчина стал жертвой пьяных разборок в компании. Тело убитого обнаружили 26 января в холе подъезда второго дома по улице Подводника Кузьмина в Петербурге. Известно, что смерть наступила после получения травм, которые стали причиной смерти.

Депутат Борис Вишневский сообщил эту трагичную новость в своем Facebook. Подозреваемый задержан. Им стал 44-летний кладовщик, которому может грозить лишение свободы до 15 лет. К слову, Константин Синицын был активным и участником акций протеста в Питере.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.