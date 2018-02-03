В Петербурге погиб оппозиционер участник протестных акций

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В Петербурге нашли тело 53-летнего оппозиционера. Активный участник акций протеста пострадал в результате пьяной драки. Предположительный виновник гибели Константина Синицина задержан и находится в СИЗО.

В Петербурге задержан 44-летний подозреваемый в убийстве оппозиционера Константина Синицина. Мужчина стал жертвой пьяных разборок в компании. Тело убитого обнаружили 26 января в холе подъезда второго дома по улице Подводника Кузьмина в Петербурге. Известно, что смерть наступила после получения травм, которые стали причиной смерти.

Депутат Борис Вишневский сообщил эту трагичную новость в своем Facebook. Подозреваемый задержан. Им стал 44-летний кладовщик, которому может грозить лишение свободы до 15 лет. К слову, Константин Синицын был активным и участником акций протеста в Питере.