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Под Тагилом грабитель пытался утащить овцу на глазах хозяйки

Сегодня, 12:57

Под Тагилом грабитель пытался утащить овцу с фермы на глазах у хозяйки. Попытка не увенчалась победой, поскольку за мужчиной организовали погоню. Теперь проводится разбирательство по факту грабежа вором-рецидивистом.

 Опьяневший мужчина решил нажиться с проходящего мимо барана. Так, вор прихватил животное и отправился бежать. Увидев хищение имущества, хозяйка в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом, организовала со своим соседом погоню за злоумышленником. Так, мужчину задержали, а овцу вернули собственникам.

В ситуации разбираются правоохранительные органы. Известно, что мужчина может получить срок до двух лет лишения свободы, поскольку у него есть непогашенные судимости. Пригородный районный суд мужчину признал виновным в покушении на грабеж. Теперь, на ближайшие 24 месяца вор-неудачник проведет в колонии строгого режима.


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