В Петербурге восстановили электроэнергию после аварии на ТЭЦ

Сегодня, 12:50

В Санкт-Петербурге вернули подачу электроенергии после аварии на ТЭЦ. Ранее собщалось, что несколько райнов остались без света ночью и до утра 3 февраля.

Специалисты в полной мере смогли провести ремонтные работы и подать электроэнергию на протяжение часа. На место прибыли 22 группы электриков. Начиная с 9:50 часов жители, запитанные от компаний "Ленэнерго" в Адмиралтейском, Василеостровском и Кировском районах города, теперь питаются электричеством в полном объёме. В быстрые сроки больше половины потребителей всех районов подключили по резервным системам от дизельных генераторов.

В силу массовых отключений мощностей в пределах компании внедрён специальный режим. В работу включён оперативный штаб под управлением Игоря Кузьмина, главного инженера службы.