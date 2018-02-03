В Волгодонске уволилась учительница отрезавшая школьнице волосы

Сегодня, 12:30

В Волгодонске продолжается разбирательство с участием учительницы математики лицея №16. Известно, что педагог уволилась. Ситуации предали огласку из-за поведения учительницы отрезавшей школьнице волосы.

Прокуратура Волгодонска ожидает поступления коллективного обращения родителей школьников лицея №16 города. Известно, что учительница математических дисциплин неоднократно нарушала правила общения с детьми. Также педагог использовала некорректные педагогические методы при работе со школьниками. Последней каплей в противостоянии против учительницы стал факт обрезания ею волос у школьницы. Девочка пришла на урок с распущенными волосами и нарушила правила лицея.

Педагог попросила собрать волосы в пучок и получила негативный ответ, после взяла ножницы и отрезала часть шевелюры ребенка. По факту ведется проверка. Родители намерены добиться наказания действий нерадивой женщины.