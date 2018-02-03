В Смоленском McDonalds на посетителей напал полуголый мужчина

Сегодня, 12:15

В Смоленске на посетителей McDonalds напал полуголый мужчина. Изначально он кидался снежками на входе в заведение.

В сообщении указано, что вскоре полуголый 22-летний местный житель проник в помещение и начал драться со случайными посетителями. В скором времени на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов и арестовали дебошира. Отмечается, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Скорее всего, именно этот фактор и стал причиной драки.

Теперь местному жителю придётся ответить за своё поведение перед судом по статье "Хулиганство". Согласно УК РФ, по вышеуказанному нарушению обвиняемый может отправиться в тюрьму на срок до 5 лет.