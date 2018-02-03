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В Ставрополе девушка разбилась, выпав из окна многоэтажки

Сегодня, 12:23

Сегодня утром в Ставрополе произошло чрезвычайное происшествие. Из окна многоэтажного дома в одном из спальных районов выпала девушка, которая скончалась, не приходя в сознание.

Пока нет официальных сведений о происшествии, про трагический случай пишут очевидцы в социальных сетях. Известно, что в спальном районе Ставрополя рано утром жители многоэтажного дома услышали звук удара, а затем сработавшей автомобильной сигнализации. Из окон жители увидели тело девушки, лежащее на крыше припаркованной иномарки. Немедленно была вызвана скорая помощь.

Однако приехавшая на место происшествия бригада медиков констатировала смерть потерпевшей от травм несовместимых с жизнью. В настоящее время правоохранители проводят доследственную проверку, включая опрос свидетелей и выемку показаний камер наружного наблюдения. Оперативные сотрудники вычисляют квартиру из окна которой могла выпасть девушка.


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