Ростовчане обеспокоены отсутствием дороги к новому детскому саду

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Жители Ростова обеспокоены отсутствием подъезда к новому детскому саду. Информация появилась в социальных сетях. Ростовчане просят отремонтировать дорогу на ЗЖМ (Вертолетному полю). Ростовчане столкнулись с проблемой подъезда и подхода к новому детскому саду.

Молодая мама разместила пост в социальной сети. Суть его состоит в следующем: в районе западного жилого массива открыт детсад, однако добраться к нему непросто, из-за отсутствия асфальтного покрытия дорожки и дорог. Крик о помощи первыми услышали ростовские администраторы пабликов и распространили информацию.

Так, стало понятно, что на территории также отсутствуют фонари, тротуары и дорога. Шутники же предложили организовать вертолетные площадки, чтобы родители по воздуху доставляли своих чад в сад. Это предложение стало актуальным после приезда на инспекцию учреждения президента Рф Владимира Путина.