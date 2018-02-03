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В Пскове задержали военных, продающих солдатскую еду пивбару

Сегодня, 12:34

В Пскове зафиксировали факт продажи солдатской еды пивному бару «Карл Фридрих». Правоохранители узнали про махинации и осуществили задержание двух военных, один из которых заведовал столовой, а другой отвечал за склады 76-й воздушно-десантной дивизии, как сообщает новостное издание VladTime.

Мошенники задействовали простую и достаточно продуманную схему, используя свои должности. Махинации позволяли вывоз солдатской еды на грузовиках и подвоз к пивному бару. Чтобы главнокомандующие ничего не заметили, мошенники намеренно урезали военнослужащим их порции, однако так, чтобы не появилось подозрений.

Таким образом, солдаты недоедали. В настоящее время правоохранителями проводится проверка руководства «Карла Фридриха», чтобы понять, каким образом происходила закупка еды из военной дивизии по низким ценам.


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