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В Петербурге женщина заживо сварилась в кипятке в подвале

Сегодня, 11:36

В Санкт-Петербурге женщина заживо сварилась в кипятке в ходе прорыва горячей воды в подвале. По предварительным данным, происшествие имело место в Невском районе.

Как предполагает следствие, умершая жительница вполне могла своей неосторожностью создать аварийную ситуацию. Сотрудники спасательных служб обнаружили тело женщины в помещении подвала. На данный момент устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия. На женщине были лосины и куртка на голое тело. Погибшей на вид до 60 лет. Её личность пока не известна. Дверь подвального помещения была заперта. Поэтому становится непонятно, как она туда попала.

Раньше СМИ сообщали, что жителям Петербурга помогут общественные деятели в контроле коммунальщиков. Те, кто хочет быть в их рядах, должны пройти отбор.


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