К подавшему во Владивостоке SOS судну КНДР уже идёт танкер

Сегодня, 11:29

К подавшему во Владивостоке сигнал SOS судну КНДР уже идёт танкер. На теплоходе полностью закончилось топливо, и оно оказалось обесточенным.

Проинформировал об этом Владимир Баранов, возглавляющий компанию-перевозчика «ИнвестСтройТрест». По его данным, судну не дают возможность швартовки в течение трёх дней. Топливо на нём закончилось, и оно стало обесточенным. На борту – 30 человек. Они подали сигнал SOS.

Также Баранов сообщил, что капитаном теплохода за сутки до этого была отправлена аварийная радиограмма. Реакции портовых властей не последовало. Судно занимается поставками в КНДР муки, риса, пшеницы и соевого масла.

По информации Баранова, пограничники уже отправились к судну, но пока не могут к нему подойти. Им препятствует лёд.

В то же время представитель погранслужбы рассказал, что пограничники к теплоходу не отправлялись и о SOS им ничего не известно.

Компания-перевозчик известна тем, что ранее уже занималась доставкой в КНДР гуманитарных грузов. В основном, риса и муки. Помимо того, она перевозила пассажиров из Владивостока в Раджин.

По последней информации, сейчас условия по бункеровке улучшились, и к терпящему бедствие судну уже направился танкер.

Вопросы швартовки, выгрузки и погрузки будут решаться в течение воскресенья или понедельника.