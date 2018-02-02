В Севастополе иностранный турист утащил бетономешалку с чужого двора

Вчера, 23:46

Турист похитил у жительницы Севастополя обычную бетономешалку. Казусное происшествие случилось в Балаклавском районе и о нем сообщила в полицию сама потерпевшая.

Сотрудники МВД Севастополя поделились информацией о том, что иностранный турист, который приехал в гости к одной из горожанок, украл со двора 51-летней женщины обычную бетономешалку. 2 февраля полицейским предоставила заявление о краже имущества сама местная жительница. Оперативники приняли сигнал от потерпевшей по всем правилам. Начали проводиться следственные действия. Через несколько часов стражи порядка установили, что действительно бетономешалку похитили со двора с целью продажи.

Также был задержан и подозреваемый, который имел гражданство другого государства и приехал в Севастополь, как турист. Ему 42 года, бетономешалка нужна ему была для того, чтобы ее реализовать, а деньги заработать обманным путем. Свои финансовые средства на момент кражи у мужчины иссякли.