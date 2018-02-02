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Рейс в Казань отменили во "Внуково" из-за подозрительных пассажирок

Вчера, 23:35

В аэропорту «Внуково» задержали авиарейс из-за пары подозрительных женщин. На терминал была вызвана кинологическая служба и специалисты МЧС.

 Один из пассажиров самолета, который должен был вылететь из терминала «Внуково» в Казань сообщил капитану борта о том, что две женщины в салоне показались ему слишком подозрительными. Мужчина настолько был обеспокоен этим обстоятельством, что командир экипажа вынужден был предпринять определенные меры предосторожности. Авиарейс в Казань отложили в связи с проверкой. На место вызвали кинологов с собаками и представителей службы МЧС.

Все пассажиры, которые прошли ранее на посадку вынуждены были покинуть салон самолета на время обследования. После того, как кинологи и спасатели «прошерстили» все уголки самолета, оказалось, что нет ничего подозрительного, и воздушное средство полностью готово к полету. Сам же паникующий мужчина отправился другим рейсом в Казань.


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