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В Новосибирской области два ребенка утонули в яме на улице

Вчера, 23:11

Двое мальчиков утонули в яме, которую оставили коммунальщики после ремонта теплотрассы после ремонта в городе Колывань Новосибирской области.

 

 Трагедия произошла в поселке Колывань, где рабочие местной коммунальной службы ремонтировали теплотрассу и оставили после себя яму, наполненную водой.

Целую неделю рукотворный двухметровый «колодец» стоял открытым. 1 февраля двое мальчишек: 6 и 11 лет, возвращаясь домой, оступились и попали в яму. Дети пытались выбраться из ловушки, но все попытки были неудачны. Подростки замерзли в холодной воде. Один из погибших подростков был талантливым шахматистом. В свои 11 лет он выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Следственный комитет Сибирского федерального округа возбудил дело по статье «Нарушение правил безопасности работ, повлекшее за собой смерть одного и более лиц».


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