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На востоке Москвы в перестрелке ранили мужчину

Вчера, 22:16

На востоке Москвы мужчина получил ранение нижней конечности и доставлен в городскую больницу. Вблизи рынка по улице Монтажной произошла перестрелка 2 февраля между неизвестными.

 По оперативной сводке экстренных служб Москвы стало известно, что 2 февраля, в районе рынка на Монтажной компания из двух неизвестных парней и одного мужчины организовала перестрелку. В процессе стрельбы из травматического оружия пострадал тот же третий мужчина. Он получил ранение ноги и был оперативно доставлен в больницу. Инициатор перестрелки и его сообщник скрылись с места происшествия в неизвестном направлении.

Полиция Москвы в данный момент принимает все усилия, чтобы преступники были пойманы, пока они не натворили более серьёзных дел на своем пути. Пострадавшим занимаются медики. О состоянии его здоровья пока информации нет.


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