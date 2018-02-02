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Сванидзе и Шевченко отказались от примирения и пожатия рук

Вчера, 21:31

Николай Сванидзе и Максим Шевченко отказались от своего примирения и пожатия рук. В то же время, они сделали признание о том, что существовавший между ними конфликт уже исчерпан.

 Сообщение об этом сделал Михаил Федотов, возглавляющий президентский совет, занимающийся вопросами развития гражданского общества.

Чиновник сообщил, примирения между журналистами не случилось, но оба они признали тему «исчерпанной».

Как проинформировал Федотов, разговор между сторонами конфликта носил вполне мирный характер. И Сванидзе и Шевченко остались при своих мнениях. Однако, они пришли к общему решению, что доказывать свою правоту в мировоззренческих взглядах с помощью кулаков является неправильным.

Данные персонажи два дня назад устроили свою потасовку во время прямого эфира, проводимого «Комсомольской правдой». Стороны не сошлись во мнениях в том, как оценивать роль Сталина в советской истории.

В особенности это касалось влияния Иосифа Виссарионовича на ход Великой Отечественной.


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