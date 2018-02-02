В Брянске украинец пытался вывезти из России деталь от ЗРК

Вчера, 20:50

В Брянске на пункте пропуска украинец хотел тайно вывезти из России деталь от ЗРК. Об этом информируют на интернет-ресурсе Центрального управления таможни.

Сотрудники ПП проводили осмотры багажа пассажиров, которые ехали поездом путями сообщения «Москва-Кишинев». У гражданина Украины нашли прибор с особой маркировкой «МИ-215 94-6», спрятанный в сумке. Устройство представляет собой импульсивный магнетрон, активно использующийся в комплексе «Оса-АКМ», также он подходит к некоторым видам боевых машин.

Согласно установленному законодательству РФ об активном сотрудничестве со странами, перевозка таких предметов должна проходить по официальной лицензии. В отношении подданного Украины правоохранителями открыто уголовное производство, которому инкриминируют перемещение через госграницу предметов военной техники.