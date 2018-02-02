В Подольске на складе с полиэтиленом произошел пожар

Вчера, 20:26

На территории Подольска произошло возгорание склада с полиэтиленом 2 февраля. В данный момент сотрудники МЧС ведут борьбу с огнем, который охватил полностью все здание.

Как сообщили представители экстренной службы, общая площадь пожара в здании склада с полиэтиленом равна 500 квадратным метрам, при общей кубатуре промпомещения 2,4 тысячи квадратных метров. На месте происшествия присутствуют несколько пожарных расчетов, стоят спецавтомобили, вода подается беспрерывно. Отмечается большое задымление, которое является существенной преградой для результативной работы пожарников.

Но спасатели не сдаются, они активно ведут ликвидацию источника возгорания. Причин, по которым вспыхнул пожар на складе с полиэтиленом, пока не установлено. Это станет известно позже, после оценки пожарных экспертов. По официальным данным пострадавших и погибших не зафиксировано.