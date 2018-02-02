В Запорожье попытались сорвать акцию в честь победы под Сталинградом

Вчера, 20:39

На Украине в Запорожье радикальные националисты попытались сорвать акцию, посвящённую великой победе под Сталинградом. Протестанты, в основном молодого возраста, стали забрасывать ветеранов кусками говядины.

Сообщение об этом в своём аккаунт в Facebook сделал Александр Зубчевский, являющийся депутатом в Верховной Раде.

Согласно предоставленной им информации, участники памятного шествия, среди которых были, в основном, пенсионеры, организовали встречу на территории Аллеи Славы.

Оттуда они намеревались пройти к памятнику воинам, которые пали на полях Отечественной войны. Там пожилые люди собирались положить цветы в дань благодарности героям, павшим во имя освобождения своей земли от нацизма.

Им стали препятствовать в этом праворадикальные организации, которых, как оказалось, в Запорожье тоже немало.

Их представители начали забрасывать ветеранов тухлым мясом. При этом они пытались вступить в перепалку, используя для этого колонку, через которую транслировались украинские песни.

Зубчевский, в связи с этим отметил, видимо то, что Красная Армия одержала победу в великой битве под Сталинградом, на Украине считается преддверием того, что русские вновь «оккупируют» Украину.

Никаких действий по отношению к радикальным активистам СБУ не предприняло. В то же время они начали обыски у Андрея Иванова, являющегося руководителем в местном «Полке Победы».