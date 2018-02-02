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Под Мурманском на ребёнка рухнула ледяная скульптура

Вчера, 20:11

Ледяная скульптура на выставке «Снежная деревня» в Кировске Мурманской области упала прямо на ребёнка, который с родителями пришёл на экскурсию. Маленький посетитель получил травму.

Когда произошёл данный инцидент, и что послужило его причиной, пока не ясно. В региональной прокуратуре поясняют, что по факту случившегося уже проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Ребёнка тем временем доставили в больницу, у него диагностировали перелом. Сейчас он находится под присмотром врачей.

Ранее мы писали, что в Калининградской области на двухлетнего ребёнка упала могильная плита. Инцидент произошёл на кладбище. В результате инцидента у малыша случился перелом ноги.


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