В Перми именинник забил до смерти подругу супруги за оскорбление

Вчера, 20:02

В Перми именинник убил подругу своей супруги за причиненные ему словесные оскорбления. За противоправный поступок суд приговорил злоумышленника к 9-летнему заключению.

Торжественный праздник дня рождения хозяина одного из домов в Мотовилихонском районе Перми закончился трагической смертью одной из гостей. 31 января, под конец торжества, между подругой жены именинника и самим виновником празднования вспыхнула ссора. Так как все были изрядно «под мухой», в словах никто особо не разбирался. Подруга жены начала оскорблять мужчину, да так, что он не выдержал и ринулся на обидчицу с кулаками.

После нескольких ударов руками и ногами, стало ясно, что женщина умерла. Приехавшие на вызов медики скорой помощи лишь засвидетельствовали факт смерти потерпевшей. В настоящее время, именинник уже предстал перед судом Перми. Правосудие четко изучило материалы уголовного дела и в итоге был вынесен справедливый приговор. За убийство подруги своей супруги мужчина получил девять лет тюремного заключения.