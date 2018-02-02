Вчера, 19:54

Как проинформировали в ГУ МВД России по Кировской области, в Кирове эксгибиционист пугал местных жителей. Инцидент зафиксирован на улице Кольцова в районе дома №4, полиция проводит поисковые мероприятия.

По предварительным данным, 1 февраля в Кирове около семи часов вечера местная жительница заметила мужчину, демонстрирующего свои гениталии. Эксгибиционист делал нескромные манипуляции при людях, не скрывая свои половые органы. Гражданка оперативно сообщила об увиденном в полицейское отделение. На данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками мужчины.

В ГУ МВД России напоминают, что в случае нарушения административного порядка очевидцы по возможности должны запомнить одежду злоумышленника и его характерные приметы. Также важна оперативность в сообщении стражам порядка.